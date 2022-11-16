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1 час назад

Балтфлот провел бросковые испытания на корабле-носителе "Калибров"

Газета.Ru

В Балтийском море в рамках заводских ходовых испытаний новейшего малого ракетного корабля "Буря" проекта 22800 "Каракурт", способного стрелять ракетами "Калибр", прошли артиллерийские стрельбы и бросковые испытания комплекса ракетного оружия. Об этом сообщает официальный сайт Минобороны РФ.

Балтфлот провел бросковые испытания на корабле-носителе "Калибров"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Экипаж "Бури" приступил к проверке артиллерийских комплексов с выполнением стрельбы на максимальных углах поворота и подъёма по имитаторам морской, береговой и воздушной целей. Экипаж корабля также проводит бросковые испытания комплекса ракетного оружия. Одновременно испытываются корабельные системы жизнеобеспечения, энергетики и живучести, вентиляции и кондиционирования, показатели скорости, маневренности и остойчивости корабля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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Корабли проекта "Каракурт" строятся на четырех судостроительных заводах — ОАО "Пелла", АО "Зеленодольский завод им. А. М. Горького", ПАО "Амурский судостроительный завод" и АО "Восточная верфь". Три корабля этого типа построены и переданы флоту с 2018 по 2020 год. "Буря" — четвертый корабль проекта.

Корабли проекта 22800 оснащены автоматической артиллерийской пушкой АК-176МА, ЗРАК "Панцирь-М".

На вооружении "Каратуртов" также находится универсальный корабельный стрельбовой комплекс 3С14 на восемь ячеек, способный производить пуски семейства ракет "Калибр" (противокорабельных и крылатых большой дальности), противокорабельных ракет "Оникс" и "БраМос", а также малогабаритных противолодочных торпед МПТ-1УМ.

В перспективе этот же стрельбовой комплекс может использоваться для запуска гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон", которые планируют принять на вооружение в 2022 году.

Ранее сообщалось, что малый ракетный корабль "Буря" после испытаний войдет в состав Балтийского флота и будет дислоцирован в городе Балтийске Калининградской области.

Армия,Минобороны России,Амурский судостроительный завод,Восточная верфь,
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