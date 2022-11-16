Некоторые члены НАТО не хотят видеть в качестве генерального секретаря альянса человека, родившегося в СССР. Об этом стало известно из колонки обозревателя Валентины Поп для британского издания Financial Times (FT).

По словам журналистки, власти Литвы планируют выдвинуть на должность генсека НАТО премьер-министра страны Ингриду Шимоните, которая родилась в СССР. Однако, как уточнила Поп, некоторые участники Североатлантического альянса не желают, чтобы этот на этот пост назначали выходца из Советского Союза. Запад опасается, что такой шаг могут расценить как провокацию в отношении России, считает Пол.