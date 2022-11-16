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9 минут назад

В российском регионе сообщили о десятках ошибочно мобилизованных

Lenta.ru

Смоленская область ошибочно мобилизовала десятки жителей региона. Об этом сообщил глава Смоленской области Алексей Островский в своем Telegram-канале.

В российском регионе сообщили о десятках ошибочно мобилизованных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Островского, всего в регионе ошибочно призвали почти 200 резервистов. После выявления ошибки их вернули домой.

«В Смоленской области принято 178 решений об отмене мобилизации. Наша приоритетная задача — исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации, вернув домой неправомерно мобилизованных», — сообщил губернатор.

Как уточняет ТАСС, лишь на последнем заседании призывной комиссии региона было решено вернуть десятерых мобилизованных.

С момента объявления в России частичной мобилизации жители страны часто жаловались на ошибки и недочеты в ее проведении. О сложившейся ситуации высказался президент Владимир Путин, который поручил исправить допущенные ошибки. По его словам, нужно разбираться отдельно в каждом конкретном случае и вернуть домой мобилизованных по ошибке граждан.

Глава государства также оценил мобилизацию в стране словами «бестолковщины достаточно».

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