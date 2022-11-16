В российском регионе сообщили о десятках ошибочно мобилизованных

По словам Островского, всего в регионе ошибочно призвали почти 200 резервистов. После выявления ошибки их вернули домой.

С момента объявления в России частичной мобилизации жители страны часто жаловались на ошибки и недочеты в ее проведении. О сложившейся ситуации высказался президент Владимир Путин, который поручил исправить допущенные ошибки. По его словам, нужно разбираться отдельно в каждом конкретном случае и вернуть домой мобилизованных по ошибке граждан.