Какое оружие производит Россия и кто его закупает

«Лента.ру» проанализировала рынок российского вооружения и выяснила, кто покупает больше всего оружия и военной техники у РФ. Российские предприятия экспортировали за рубеж не только танки, самолеты и системы ПВО, но также бронемашины, подлодки и корабли (в том числе в Европу).
Бывший вице-премьер РФ Юрий Борисов называл главными покупателями российского вооружения Индию, Китай, Египет и Алжир.
Это подтверждает и анализ Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI): по данным экспертов, с 2017 по 2021 год Россия обеспечивала вооружениями 45 стран, при этом 73 процента поставок пришлись на Индию, Китай, Египет и Алжир.
По оценке SIPRI, в 2015-2020 годах США были крупнейшим оружейным поставщиком в мире, а Россия была на второй позиции с долей в 20 процентов.
По оценке главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева, за 2021 год Россия продала оружие и технику на 14,6 миллиарда долларов.
На самолеты и вертолеты приходится 50 процентов военного экспорта РФ. В частности, истребитель Су-30 стоит на вооружении Индии, Китая, Алжира и Вьетнама, а Су-27 Россия поставляла в КНР, как и двигатели РД-93 для китайско-пакистанских истребителей.
Кроме того, палубные версии истребителей МиГ-29 используются на индийских авианосцах, а учебно-боевые самолеты Як-130 есть в Алжире, Бангладеш, Белоруссии и Мьянме.
В российский экспорт также входят поставки военно-транспортных самолетов Ил-76, заправщиков Ил-78 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50ЭИ.
Лишь с начала 2022 года Россия отправила иностранным армиям вертолеты более чем на 30 миллиардов рублей. Ми-171Ш увезли в Китай, Перу и Алжир, а ударный вертолет Ми-35 - в Азербайджан, Ирак, Бразилию, Венесуэлу и Казахстан.
Ка-32 (версия поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС) поставлялась ВВС Южной Кореи, а также гражданским службам Испании, Португалии и Азербайджана.
Корабельные вертолеты Ка-27 и Ка-28 экспортировали в Китай, Вьетнам, Алжир, Сирию и Индию.
Всего с 2000-го по 2020 год более 1100 военных и гражданских вертолетов РФ были проданы в 46 стран.
В 2019 году глава ФСВТС Шугаев говорил, что доля ПВО в экспорте оружия РФ достигла 20 процентов. Зенитные ракетные системы С-400 есть на вооружении Турции, Индии и Китая, модернизированные версии систем С-300 получили Китай, Азербайджан, Алжир и Вьетнам, а комплексы средней дальности «Бук-М2» - Сирия и Алжир.
Одним из самых популярных российских средств ПВО «Лента.ру» назвала зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», который закупали Сербия, Алжир, ОАЭ и Сирия.
До 2020 года за рубеж было поставлено около 70 подлодок и кораблей. Наиболее востребованными субмаринами «Лента.ру» назвала дизель-электрические подлодки проекта 636 «Варшавянка». Их поставляли Вьетнаму, китайской армии и Алжиру.
В РФ для Индии строят многоцелевые фрегаты проекта 11356 с управляемым ракетным вооружением, а в Египет, Вьетнам и Туркмению отправляются ракетные катера проекта 1241 «Молния». В Грецию Россия поставила малые десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр», а в Южную Корею - катера проекта 12061 «Мурена».
АК - всемирно известный автомат Калашникова - есть в армиях более чем ста стран. С 2000 года Россия продала больше одного миллиона разных АК.
Еще одна заметная часть экспорта - патроны. Только в США за неполный 2021 год поставили патроны из РФ на 157,9 миллиона долларов.
Противотанковые ракетные комплексы «Корнет-Э» стоят на вооружении Сербии, Турции и Алжира, а российский танк Т-90 считается самым коммерчески успешным танком этого века. Т-90 встречается в войсках Индии, Алжира, Азербайджана, Вьетнама, Ирака и Уганды.
Также РФ поставляет за рубеж бронемашины «Тигр» и бронетранспортеры БТР-82, а оперативно-тактические ракетные комплексов «Искандер-Э» есть в распоряжении Алжира и Армении.