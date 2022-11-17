Какое оружие производит Россия и кто его закупает

«Лента.ру» проанализировала рынок российского вооружения и выяснила, кто покупает больше всего оружия и военной техники у РФ. Российские предприятия экспортировали за рубеж не только танки, самолеты и системы ПВО, но также бронемашины, подлодки и корабли (в том числе в Европу).

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Бывший вице-премьер РФ Юрий Борисов называл главными покупателями российского вооружения Индию, Китай, Египет и Алжир.

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Это подтверждает и анализ Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI): по данным экспертов, с 2017 по 2021 год Россия обеспечивала вооружениями 45 стран, при этом 73 процента поставок пришлись на Индию, Китай, Египет и Алжир.

Танк Т-90 на полигоне Капустин Яр во время стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020". Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ /ТАСС

По оценке SIPRI, в 2015-2020 годах США были крупнейшим оружейным поставщиком в мире, а Россия была на второй позиции с долей в 20 процентов.

По оценке главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева, за 2021 год Россия продала оружие и технику на 14,6 миллиарда долларов.

Экспорт российских самолетов и вертолетов

На самолеты и вертолеты приходится 50 процентов военного экспорта РФ. В частности, истребитель Су-30 стоит на вооружении Индии, Китая, Алжира и Вьетнама, а Су-27 Россия поставляла в КНР, как и двигатели РД-93 для китайско-пакистанских истребителей.

Пилотажная группа "Русские витязи" на самолетах Су-30СМ. Михаил Воскресенский / РИА Новости

Кроме того, палубные версии истребителей МиГ-29 используются на индийских авианосцах, а учебно-боевые самолеты Як-130 есть в Алжире, Бангладеш, Белоруссии и Мьянме.

В российский экспорт также входят поставки военно-транспортных самолетов Ил-76, заправщиков Ил-78 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50ЭИ.

Лишь с начала 2022 года Россия отправила иностранным армиям вертолеты более чем на 30 миллиардов рублей. Ми-171Ш увезли в Китай, Перу и Алжир, а ударный вертолет Ми-35 - в Азербайджан, Ирак, Бразилию, Венесуэлу и Казахстан.

Вертолет Ми-35П "Феникс", представленный на открытой экспозиционной площадке Конгрессно-выставочного центра "Патриот" в рамках международного военно-технического форума "Армия-2021". Максим Блинов / РИА Новости

Ка-32 (версия поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС) поставлялась ВВС Южной Кореи, а также гражданским службам Испании, Португалии и Азербайджана.

Корабельные вертолеты Ка-27 и Ка-28 экспортировали в Китай, Вьетнам, Алжир, Сирию и Индию.

Всего с 2000-го по 2020 год более 1100 военных и гражданских вертолетов РФ были проданы в 46 стран.

Экспорт ПВО

В 2019 году глава ФСВТС Шугаев говорил, что доля ПВО в экспорте оружия РФ достигла 20 процентов. Зенитные ракетные системы С-400 есть на вооружении Турции, Индии и Китая, модернизированные версии систем С-300 получили Китай, Азербайджан, Алжир и Вьетнам, а комплексы средней дальности «Бук-М2» - Сирия и Алжир.

Комплекс ПВО С-400 "Триумф" в Севастополе. Алексей Мальгавко / РИА Новости

Одним из самых популярных российских средств ПВО «Лента.ру» назвала зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», который закупали Сербия, Алжир, ОАЭ и Сирия.

Корабли и подлодки на экспорт

До 2020 года за рубеж было поставлено около 70 подлодок и кораблей. Наиболее востребованными субмаринами «Лента.ру» назвала дизель-электрические подлодки проекта 636 «Варшавянка». Их поставляли Вьетнаму, китайской армии и Алжиру.

Ракетный катер проекта 1241 «Молния» во время репетиции военно-спортивного праздника, посвященного Дню Военно-Морского Флота России, во Владивостоке. Виталий Аньков / РИА Новости

В РФ для Индии строят многоцелевые фрегаты проекта 11356 с управляемым ракетным вооружением, а в Египет, Вьетнам и Туркмению отправляются ракетные катера проекта 1241 «Молния». В Грецию Россия поставила малые десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр», а в Южную Корею - катера проекта 12061 «Мурена».

Экспорт для сухопутных войск

АК - всемирно известный автомат Калашникова - есть в армиях более чем ста стран. С 2000 года Россия продала больше одного миллиона разных АК.

Еще одна заметная часть экспорта - патроны. Только в США за неполный 2021 год поставили патроны из РФ на 157,9 миллиона долларов.

Автомат Калашникова 200 серии (АК-200) на выставке в рамках IV Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2018" в парке "Патриот". Сергей Бобылев /ТАСС

Противотанковые ракетные комплексы «Корнет-Э» стоят на вооружении Сербии, Турции и Алжира, а российский танк Т-90 считается самым коммерчески успешным танком этого века. Т-90 встречается в войсках Индии, Алжира, Азербайджана, Вьетнама, Ирака и Уганды.