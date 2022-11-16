Стало известно о сокрытии Киевом начала гуманитарной катастрофы в Херсоне

Украины скрывают гуманитарную катастрофу, которая начинается в Херсоне, заявил член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, в Херсоне разворачивается гуманитарная катастрофа, которую киевский режим скрывает, передает ТАСС.

Малькевич рассказал, что на фото, которые были опубликованы в украинских источниках «до введения жесточайшей цензуры», были люди, набиравшие воду в Днепре из-за проблем с водоснабжением.

«Мы видели, что люди набирают воду в Днепре ведрами, потому что там проблемы с водой и с электричеством из-за того, что в ходе обстрелов со стороны Украины повреждена коммунальная инфраструктура Херсона», – добавил он.

Малькевич напомнил, что когда Россия заходила в Херсон весной, она наводила порядок, были и подвоз воды, и полевые кухни, и оперативное устранение всех проблем, в то время, как со стороны пиар-властей и Зеленского нет ничего, кроме сведения счетов.