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1 час назад

ТАСС: Эрдоган заявил, что администрация Байдена настроена на продажу Турции F-16

Газета.Ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что администрация президента США Джо Байдена положительно настроена в вопросе продажи Турции F-16. Об этом сообщает ТАСС.

Эрдоган сообщил детали сделки по закупке американских F-16
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее Сенат США снял ограничительные условия в своей версии законопроекта по сделке с Турцией по истребителям F-16. Ограничения были введены после того, как Турция закупила российские системы ПВО С-400.

Кроме того, США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35.

Глава управления оборонпрома Турции Исмаил Демир заявлял, что если сделка по закупке американских F-16 провалится, страна может рассмотреть возможность закупки российских истребителей Су-35.

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