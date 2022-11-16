Эрдоган сообщил детали сделки по закупке американских F-16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что администрация президента США Джо Байдена положительно настроена в вопросе продажи Турции F-16. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Сенат США снял ограничительные условия в своей версии законопроекта по сделке с Турцией по истребителям F-16. Ограничения были введены после того, как Турция закупила российские системы ПВО С-400.
Кроме того, США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35.
Глава управления оборонпрома Турции Исмаил Демир заявлял, что если сделка по закупке американских F-16 провалится, страна может рассмотреть возможность закупки российских истребителей Су-35.