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1 час назад

Власти Польши приняли решение повысить боевую готовность некоторых воинских частей

Газета.Ruиещё 6

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что власти республики приняли решение повысить боевую готовность некоторых воинских частей на территории страны из-за инцидента на востоке республики. Об этом сообщает ТАСС.

В Польше повысили боеготовность некоторых воинских частей
Фото: PixabayPixabay

"В связи с возникшей ситуацией введены процедуры, которые предусмотрены в такой ситуации, в частности, только что было решено повысить боевую готовность некоторых военных частей на территории Польши и повысить боевую готовность некоторых подразделений других силовых структур на территории нашей страны", — заявил Мюллер.

Ранее стало известно, что в деревне Пшеводув в Польше могли упасть ракеты украинской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300. Об этом в беседе с РИА Новости заявил российский военный эксперт Алексей Леонков. 15 ноября польское радио ZET сообщило, что в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. В связи с произошедшим премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне.

Армия,Матеуш Моравецкий,Петр Мюллер,Алексей Леонков,
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