В Польше повысили боеготовность некоторых воинских частей

"В связи с возникшей ситуацией введены процедуры, которые предусмотрены в такой ситуации, в частности, только что было решено повысить боевую готовность некоторых военных частей на территории Польши и повысить боевую готовность некоторых подразделений других силовых структур на территории нашей страны", — заявил Мюллер.

Ранее стало известно, что в деревне Пшеводув в Польше могли упасть ракеты украинской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300. Об этом в беседе с РИА Новости заявил российский военный эксперт Алексей Леонков. 15 ноября польское радио ZET сообщило, что в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. В связи с произошедшим премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне.