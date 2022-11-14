В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
22 минуты назад

Путин подписал указ о службе в рядах российской армии иностранцев

Газета.Ruиещё 1

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о службе иностранных граждан в рядах Вооруженных сил России, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Настоящий указ вводит изменения в порядок прохождения военной службы в мирное время гражданами РФ и имеющими иностранное гражданство.

«Прохождение военной службы осуществляется солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами, в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное право гражданина на территории иностранного государства, — по призыву, <...> в добровольном порядке (по контракту) и по контракту в Вооруженных сил РФ и воинских формированиях», — говорится в тексте указа.

Уточняется, что контракт не могут заключить с иностранным гражданином, в отношении которого вынесен обвинительный приговор и которому назначено наказание, в отношении которого ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело, а также если у этого гражданина есть непогашенная судимость за совершение преступления или находящимся под административным наказанием за употребление наркотиков.

Ранее Владимир Путин подписал закон, позволяющий служившим в российской армии иностранцам получать гражданство РФ в упрощенной форме. Речь идет об иностранных гражданах, заключивших контракт с Вооруженными силами России на срок не менее одного года.

Армия,Видео,Владимир Путин,
33
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители