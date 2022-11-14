«Прохождение военной службы осуществляется солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами, в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное право гражданина на территории иностранного государства, — по призыву, <...> в добровольном порядке (по контракту) и по контракту в Вооруженных сил РФ и воинских формированиях», — говорится в тексте указа.

Уточняется, что контракт не могут заключить с иностранным гражданином, в отношении которого вынесен обвинительный приговор и которому назначено наказание, в отношении которого ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело, а также если у этого гражданина есть непогашенная судимость за совершение преступления или находящимся под административным наказанием за употребление наркотиков.