Президент РФ Владимир Путин подписал указ о службе иностранных граждан в рядах Вооруженных сил России, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Настоящий указ вводит изменения в порядок прохождения военной службы в мирное время гражданами РФ и имеющими иностранное гражданство.
«Прохождение военной службы осуществляется солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами, в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное право гражданина на территории иностранного государства, — по призыву, <...> в добровольном порядке (по контракту) и по контракту в Вооруженных сил РФ и воинских формированиях», — говорится в тексте указа.
Уточняется, что контракт не могут заключить с иностранным гражданином, в отношении которого вынесен обвинительный приговор и которому назначено наказание, в отношении которого ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело, а также если у этого гражданина есть непогашенная судимость за совершение преступления или находящимся под административным наказанием за употребление наркотиков.
Ранее Владимир Путин подписал закон, позволяющий служившим в российской армии иностранцам получать гражданство РФ в упрощенной форме. Речь идет об иностранных гражданах, заключивших контракт с Вооруженными силами России на срок не менее одного года.