В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
41 минуту назад

Military Watch Magazine назвал три категории иностранных наемников на Украине

Газета.Ru

Американский военный журнал Military Watch перечислил три категории иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины.

Названы три категории иностранных наемников на Украине
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

К первой относятся «активные сотрудники иностранных вооруженных сил и разведывательных служб», которые газета New York Times называет «невидимой сетью» ЦРУ. Они получают зарплату от правительств различных западных стран и были направлены на Украину по специальному запросу и стараются не вступать в прямые боестолкновения с российскими войсками во избежание международного скандала.

Вторая категория — наемники из западных стран, в первую очередь Польши, которые не являются действующими военными стран НАТО. Как правило, они попали на Украину через частные военные компании, которые журнал называет «различными организациями-подрядчиками», имеющими «теневые связи с западными правительствами».

Третья категория — частные лица, которые поехали воевать по идеологическим причинам. Как правило, это бывшие военные НАТО с боевым опытом, но есть и те, кто никогда раньше не был на фронте.

Издание отмечает, что одним из самых известных иностранных подразделений ВСУ является Грузинский национальный легион, которые действует с 2014 года и состоит, в основном, из жителей Грузии и граждан западных стран.

При этом приводятся данные, что командир подразделения Мамука Мамулашвили участвовал в грузино-абхазской войне, воевал на стороне «исламистских моджахедов» в Первую чеченскую кампанию, а также участвовал в нападении на Южную Осетию в 2008 году.

Ранее Мамулашвили заявил, что на стороне ВСУ в боевых действиях участвует порядка 20 тысяч иностранных наемников, в том числе три тысячи подданных Великобритании.

По его словам, от 70 до 80% этих наемников прошли через его подразделение, но лишь каждый десятый остался в нем, остальные были направлены в интернациональный легион.

Мамулашвили добавил, больше всего среди иностранных бойцов, сражающихся за ВСУ, — граждане Грузии, а новобранцы из Великобритании составляют второй по величине контингент.

Мамука Мамулашвили,ЦРУ,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители