Американский военный журнал Military Watch перечислил три категории иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины.

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К первой относятся «активные сотрудники иностранных вооруженных сил и разведывательных служб», которые газета New York Times называет «невидимой сетью» ЦРУ. Они получают зарплату от правительств различных западных стран и были направлены на Украину по специальному запросу и стараются не вступать в прямые боестолкновения с российскими войсками во избежание международного скандала.

Вторая категория — наемники из западных стран, в первую очередь Польши, которые не являются действующими военными стран НАТО. Как правило, они попали на Украину через частные военные компании, которые журнал называет «различными организациями-подрядчиками», имеющими «теневые связи с западными правительствами».

Третья категория — частные лица, которые поехали воевать по идеологическим причинам. Как правило, это бывшие военные НАТО с боевым опытом, но есть и те, кто никогда раньше не был на фронте.

Издание отмечает, что одним из самых известных иностранных подразделений ВСУ является Грузинский национальный легион, которые действует с 2014 года и состоит, в основном, из жителей Грузии и граждан западных стран.

При этом приводятся данные, что командир подразделения Мамука Мамулашвили участвовал в грузино-абхазской войне, воевал на стороне «исламистских моджахедов» в Первую чеченскую кампанию, а также участвовал в нападении на Южную Осетию в 2008 году.

Ранее Мамулашвили заявил, что на стороне ВСУ в боевых действиях участвует порядка 20 тысяч иностранных наемников, в том числе три тысячи подданных Великобритании.

По его словам, от 70 до 80% этих наемников прошли через его подразделение, но лишь каждый десятый остался в нем, остальные были направлены в интернациональный легион.