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21 минуту назад

Разработчик Фаустов: экипировка "Легионер" получит шлем с системой дополненной реальности

Газета.Ruиещё 5

Заместитель гендиректора предприятия-производителя боевой экипировки и средств бронезащиты «Армоком» Олег Фаустов заявил, что разрабатываемая экипировка для бойцов вооруженных сил России «Легионер» получит шлем дополненной реальности, сообщает РИА Новости.

Экипировка "Легионер" получит шлем дополненной реальности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня идет подготовка технического задания для старта НИР «Легионер» <…> В рамках этого проекта мы планируем в том числе проработать возможность создания модульного бронешлема, в котором будет совмещено сразу несколько передовых решений, в том числе технология дополненной реальности, то есть в поле зрения солдату будет выводиться различная информация об обстановке на поле боя, сигналы управления и предупреждения об опасности», — рассказал Фаустов.

По словам Фаустова, шлем будет оснащен датчиками, которые будут сообщать бойцу, целится ли в него снайпер или наводится ли на его позицию высокоточное оружие. Уточняется, что шлем предполагается сделать герметичным и способным защитить от химической, биологической и радиационной угрозы.

Ранее заместитель гендиректора предприятия-разработчика данной экипировки «Армоком» Олег Фаустов заявил, что для экипажей армейской авиации создается новый бронекостюм.

Армия,Наука и техника,Олег Фаустов,
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