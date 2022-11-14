Экипировка "Легионер" получит шлем дополненной реальности

«Сегодня идет подготовка технического задания для старта НИР «Легионер» <…> В рамках этого проекта мы планируем в том числе проработать возможность создания модульного бронешлема, в котором будет совмещено сразу несколько передовых решений, в том числе технология дополненной реальности, то есть в поле зрения солдату будет выводиться различная информация об обстановке на поле боя, сигналы управления и предупреждения об опасности», — рассказал Фаустов.