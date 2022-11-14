Экипировка "Легионер" получит шлем дополненной реальности

Заместитель гендиректора предприятия-производителя боевой экипировки и средств бронезащиты «Армоком» Олег Фаустов заявил, что разрабатываемая экипировка для бойцов вооруженных сил России «Легионер» получит шлем дополненной реальности, сообщает РИА Новости.
«Сегодня идет подготовка технического задания для старта НИР «Легионер» <…> В рамках этого проекта мы планируем в том числе проработать возможность создания модульного бронешлема, в котором будет совмещено сразу несколько передовых решений, в том числе технология дополненной реальности, то есть в поле зрения солдату будет выводиться различная информация об обстановке на поле боя, сигналы управления и предупреждения об опасности», — рассказал Фаустов.
По словам Фаустова, шлем будет оснащен датчиками, которые будут сообщать бойцу, целится ли в него снайпер или наводится ли на его позицию высокоточное оружие. Уточняется, что шлем предполагается сделать герметичным и способным защитить от химической, биологической и радиационной угрозы.
Ранее заместитель гендиректора предприятия-разработчика данной экипировки «Армоком» Олег Фаустов заявил, что для экипажей армейской авиации создается новый бронекостюм.