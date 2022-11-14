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26 минут назад

Главнокомандующий ВСУ отказался признавать любые договоренности Киева с Россией

Lenta.ruиещё 12

Украинские военные откажутся подчиняться любым компромиссным договоренностям Киева с Москвой. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный во время телефонной беседы с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли, говорится в Telegram-канале Залужного.

Главком ВСУ: вооруженные силы Украины не примут никаких переговоров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Вооруженные силы Украины не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно — Россия должна оставить все занятые территории», — сказал военачальник.

14 ноября во время визита в Херсон президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова к миру. До этого замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко сообщал, что предварительные условия Запада по переговорам с Украиной, которые заключаются в выводе российских войск, являются неприемлемыми для Москвы.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе последней встречи с Зеленским предложил подумать о реалистичных позициях на переговорах с Россией и продемонстрировать готовность к диалогу, пусть даже если это будет лишь показательной мерой.

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