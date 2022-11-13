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28 минут назад

Дмитрий Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт

Илья Родин

Экс-глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин призвал добровольцев к участию в спецоперации. Об этом пишет РИА «Новости».

Рогозин подчеркнул, что на Украине «решается не просто многое - здесь для нас решается все». Он добавил, что если Россия в целом не поймет значения спецоперации, то проиграет в конфликте.

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По его мнению, СВО так или иначе затронула всех, даже тех тех, кто думает, что она его не коснется.

«Мы ждем добровольцев», - констатировал Рогозин.

Вместе с тем, уточнил он, в зоне СВО следует быть людям, которые имеют соответствующую подготовку, знают, как сберечь себя и своего товарища.

Кроме того, Рогозин рассказал, что вместе со своими соратниками из группы «Царские волки» планирует оставаться на передовой вплоть до полной победы России.

«Я планирую здесь быть ровно столько, сколько будет нужда во мне и в моих товарищах», - отметил глава группы.

Ранее Рогозин призвал отказаться от стандартов мирного времени в сфере госзакупок. Он призвал закупать не самое дешевое, а самое эффективное вооружение.

Армия,Видео,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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