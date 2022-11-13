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41 минуту назад

В «Укроборонпроме» заявили о росте поставок вооружений для ВСУ

Илья Родин

Предприятия госконцерна «Укрборонпром» в среднем в семь раз увеличили поставки вооружений для ВСУ по сравнению с 2021 годом, заявил замгендиректора корпорации Остап Еднак. Об этом пишет РИА «Новости».

В «Укроборонпроме» заявили о росте поставок вооружений для ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Еднак уточнил, что фабрики и заводы поставили в войска в семь раз больше вооружений и военной техники, чем в прошлом году. Он добавил, что часть предприятий увеличила мощности в 15 раз.

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Ранее сообщалось, что украинский госконцерн наладил производство снарядов советских калибров 122 и 152 миллиметра. Кроме того, начато производство мин калибром 120 миллиметров.

Уточняется, что выпуск боеприпасов натовского образца не планируется. Для нужд ВСУ пока достаточно тех снарядов, которые поступают на Украину в пакетах военной помощи.

Армия,В мире,Укроборонпром,
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