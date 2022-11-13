В «Укроборонпроме» заявили о росте поставок вооружений для ВСУ

Предприятия госконцерна «Укрборонпром» в среднем в семь раз увеличили поставки вооружений для ВСУ по сравнению с 2021 годом, заявил замгендиректора корпорации Остап Еднак. Об этом пишет РИА «Новости».

Еднак уточнил, что фабрики и заводы поставили в войска в семь раз больше вооружений и военной техники, чем в прошлом году. Он добавил, что часть предприятий увеличила мощности в 15 раз.

Ранее сообщалось, что украинский госконцерн наладил производство снарядов советских калибров 122 и 152 миллиметра. Кроме того, начато производство мин калибром 120 миллиметров.