В США рассказали о «Мстителях» для Украины

Пентагон отправит Киеву самоходные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) M1097 Avenger («Мститель»), которые предназначены для защиты от беспилотников. О возможностях комплекса рассказали в публикации The Drive.

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Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что ЗРК «предоставит Украине возможность защищать украинские войска и критическую инфраструктуру от беспилотных летательных аппаратов и вертолетов». По ее словам, Avenger также смогут использовать для «точечной защиты» от крылатых ракет.

Система противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности на шасси автомобиля Humvee несет два контейнера, которые вмещают по четыре ракеты FIM-92 Stinger, зенитный пулемет M3P калибра 12,7 миллиметра и прицельную систему с лазерным дальномером, тепловизором и оптическим прицелом. Также ЗРК может получать данные о целях от радиолокационной станции AN/MPQ-64 Sentinel. Avenger впервые представили на авиасалоне в Фарнборо в 1990 году.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что новый пакет помощи Украине включает в себя четыре ЗРК Avenger и ракеты для комплекса HAWK.