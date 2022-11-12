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12 минут назад

В США заявили о кризисе в морской пехоте

Илья Родин

В США заявили о кризисе в Корпусе морской пехоты (КМП) США. В частности, у военного руководства страны нет понимания, как в дальнейшем следует развивать эти войска, пишет портал 19FortyFive.

В США заявили о кризисе в морской пехоте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор статьи пояснил, что многие военачальники, как действующие, так и отправленные в отставку, считают, что морской пехоте следует адаптироваться к появляющимся угрозам.

Американский офицер рассказал об уязвимости армии США

Так, комендант КМП Дэвид Хиллари Бергер полагает, что основной задачей морпехов является проведение амфибийных операций. Кроме того, он считает, что его подчиненные не должны подменять армию на суше. Соответственно, корпусу следует отказаться от тяжелого вооружения и артиллерии.

Генерал Роберт Неллер, его предшественник заявлял, что КМП необходимо модернизировать, провести его реорганизацию, ввести более интенсивные тренировки. Кроме того, морпехам требуется разнообразное оборудование.

В Минобороны США негативно отнеслись к планам Бергера по созданию крупномасштабной, «гипер-оптимизированной силы», отмечает обозреватель. Генералы проинформировали Конгресс о своем мнении и попытались добиться того, чтобы инициатива коменданта не была реализована.

Экс-замминистра обороны США Бинг Уэст объяснил критическое отношение военачальников к идеям Бергера тем, что морская пехота не сможет воевать в городской местности без танков.

Армия,В мире,Роберт Неллер,
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