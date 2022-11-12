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1 час назад

В Великобритании призвали к серьезной оценке российской военной авиации

Илья Родин

Западным странам, поддерживающим Киев, не следует забывать о значительной угрозе для ВСУ со стороны ВВС России, заявил британский военный эксперт Джастин Бронк. Об этом пишет Spectator.

Запад предостерегли от недооценки потенциала ВВС России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт подчеркнул, что «недооценка российской воздушной мощи по мере продолжения конфликта стала бы опасной ошибкой».

"Супероружие Путина становится еще лучше"

По мнению Бронка, российские самолеты обладают рядом преимуществ, которые позволяют им наносить значительный ущерб ВВС Украины.

В частности, уточнил обозреватель, на воздушных судах установлены более мощные, чем у украинцев, радары. Кроме того, самолеты оснащаются более дальнобойными ракетами.

Эти ракеты, подчеркнул Бронк, способны поражать на большом расстоянии даже низколетящие самолеты. Также они делают российские истребители «практически неуязвимыми для ответных ударов».

Эксперт констатировал, что российские летчики в рамках конфликта грамотно используют свое численное и техническое преимущество.

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