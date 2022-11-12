Запад предостерегли от недооценки потенциала ВВС России

Западным странам, поддерживающим Киев, не следует забывать о значительной угрозе для ВСУ со стороны ВВС России, заявил британский военный эксперт Джастин Бронк. Об этом пишет Spectator.

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Эксперт подчеркнул, что «недооценка российской воздушной мощи по мере продолжения конфликта стала бы опасной ошибкой».

По мнению Бронка, российские самолеты обладают рядом преимуществ, которые позволяют им наносить значительный ущерб ВВС Украины.

В частности, уточнил обозреватель, на воздушных судах установлены более мощные, чем у украинцев, радары. Кроме того, самолеты оснащаются более дальнобойными ракетами.

Эти ракеты, подчеркнул Бронк, способны поражать на большом расстоянии даже низколетящие самолеты. Также они делают российские истребители «практически неуязвимыми для ответных ударов».