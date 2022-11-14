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1 час назад

В Херсоне сообщили, что около 40-50 тысяч человек решили остаться на правом берегу Днепра

ТАССиещё 3

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Порядка 40-50 тысяч человек остались на правом берегу Днепра и отказались от предложенной властями эвакуации. Об этом сообщил в понедельник мэр Херсона Александр Кобец.

В Новой Каховке заявили об эвакуации значительной части жителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По нашим данным, с учетом того, что через город Херсон эвакуировалось и население прилегающих территорий, по нашим подсчетам, около 40-50 тысяч все же остались в городе", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 18 октября объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. 31 октября Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра в левобережной части региона.

Армия,Александр Кобец,
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