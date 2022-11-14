В Новой Каховке заявили об эвакуации значительной части жителей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Порядка 40-50 тысяч человек остались на правом берегу Днепра и отказались от предложенной властями эвакуации. Об этом сообщил в понедельник мэр Херсона Александр Кобец.

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"По нашим данным, с учетом того, что через город Херсон эвакуировалось и население прилегающих территорий, по нашим подсчетам, около 40-50 тысяч все же остались в городе", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".