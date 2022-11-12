В России может появиться православная ЧВК

В России может появиться частная военная компания (ЧВК) при православной церкви «Андреевский Крест», сообщил «Блокнот». Ее создателями выступили представители общины Морского Кронштадтского Никольского собора. ЧВК организована по благословению настоятеля храма Алексия Ганьжина.

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Координационным директором частной военной компании стал Владимир Хильченко. Он пояснил, что основной задачей ЧВК видит подготовку добровольцев для участия в спецоперации на Украине.

Проект возник в 2017 году как база для подготовки к конкурсу «Морской десант». Большая заслуга в создании проекта настоятеля Кронштадтского собора отца Алексия. В проекте принимают участие бывшие спецназовцы. Ну, а сегодня это стало актуально в связи с СВО, — сказал Хильченко.

Кроме того, ЧВК планирует сформировать собственные добровольческие батальоны на базе учебного центра. По словам Хильченко, инструкторами «Андреевского Креста» стали военнослужащие, прошедшие горячие точки.

Он уточнил, что ЧВК будет существовать на частные пожертвования и личные средства бойцов.