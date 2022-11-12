Байден пригрозил Си Цзиньпину военными мерами

Американский лидер Джо Байден предупредит главу Китая Си Цзиньпина о том, что продолжение провокаций со стороны Северной Кореи может спровоцировать увеличение военного присутствия Соединенных Штатов в азиатско-тихоокеанском регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана.
По его словам, Пхеньян представляет угрозу не только для Вашингтона, Сеула и Токио, а для мира и стабильности во всем регионе. Отмечается, что если КНДР продолжит двигаться в данном направлении, то это будет расцениваться как дальнейшее увеличение американского военного присутствия в регионе, — сказал советник.
Салливан отметил, у Пекина есть интерес в том, чтобы играть роль в купировании худших устремлений со стороны Северной Кореи.
На данные факты Джо Байден намерен указать во время его разговора с Си Цзиньпином. Встреча лидеров двух стран состоится 14 ноября на индонезийском острове Бали в рамках саммита Группы двадцати (G20). Это будет первая очная встреча президента США и лидера КНР.