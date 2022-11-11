В России задумали создать православную ЧВК

В России может появиться первая частная военная компания (ЧВК) при православной церкви. Об этом пишет издание «Блокнот».

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Создателями ЧВК «Андреевский Крест» выступили представители общины Морского Кронштадтского Никольского Собора. Компания организована по благословению настоятеля храма Алексия Ганьжина.

Координационный директор ЧВК Владимир Ефимович Хильченко пояснил, что основной задачей видит подготовку добровольцев для спецоперации на Украине. Помимо этого, ЧВК планирует создать собственные добровольческие батальоны на базе своего учебного центра. Инструкторами в «Андреевском Кресте» стали бойцы, прошедшие, по словам Хильченко, все горячие точки.