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1 час назад

Испанские истребители передислоцировались в Болгарию

Елена Прошина

Шесть истребителей Eurofighter F-2000 Typhoon BBC Испании прибыли на болгарскую авиабазу Безмер с целью усиления охраны воздушного пространства в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Минобороны Болгарии.

Испанские истребители передислоцировались в Болгарию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Командующий ВВС страны генерал-майор Димитар Петров уточнил, что выполнять задачи миссии НАТО по усиленной охране воздушного пространства региона истребители Мадрида будут совместно с силами Софии. Таким образом в Болгарии намерении продемонстрировать способность своей боевой авиации «действовать интегрировано с силами союзников».

Отмечается, что ВВС стран начнут охранять воздушное пространство в регионе с 14 ноября. Завершить миссию планируют 2 декабря.

Армия,В мире,Димитар Петров,НАТО,
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