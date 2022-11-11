Испанские истребители передислоцировались в Болгарию

Шесть истребителей Eurofighter F-2000 Typhoon BBC Испании прибыли на болгарскую авиабазу Безмер с целью усиления охраны воздушного пространства в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Минобороны Болгарии.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Командующий ВВС страны генерал-майор Димитар Петров уточнил, что выполнять задачи миссии НАТО по усиленной охране воздушного пространства региона истребители Мадрида будут совместно с силами Софии. Таким образом в Болгарии намерении продемонстрировать способность своей боевой авиации «действовать интегрировано с силами союзников».