Испанские истребители передислоцировались в Болгарию

Шесть истребителей Eurofighter F-2000 Typhoon BBC Испании прибыли на болгарскую авиабазу Безмер с целью усиления охраны воздушного пространства в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Минобороны Болгарии.
Командующий ВВС страны генерал-майор Димитар Петров уточнил, что выполнять задачи миссии НАТО по усиленной охране воздушного пространства региона истребители Мадрида будут совместно с силами Софии. Таким образом в Болгарии намерении продемонстрировать способность своей боевой авиации «действовать интегрировано с силами союзников».
Отмечается, что ВВС стран начнут охранять воздушное пространство в регионе с 14 ноября. Завершить миссию планируют 2 декабря.