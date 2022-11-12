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1 час назад

Швеция заявила, что не даст НАТО разместить у себя ядерное оружие

Ura.Ruиещё 5

Швеция не намерена размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем.

Швеция приняла решение по размещению у себя ядерного оружия
Фото: ТАССТАСС

«Мы также не собираемся делать это (выступать с заявлениями по поводу хранения у себя ядерного оружия — прим. URA.RU) каким-либо другим способом», — поделился Билльстрем в разговоре с агентством TT.

Он подчеркнул, что позиция Швеции касательно хранения у себя ядерного оружия является умеренной и не подлежит никаким оговоркам.

В Швеции заявили о попадании в ловушку НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией 18 мая. Их вступление в альянс ратифицировало большинство стран-членов НАТО. Турция выступала против вступления страны в Североатлантический альянс, поэтому Швеция начала выполнять ее условия. Стремление Швеции вступить в альянс оценил его генсек Йенс Столтенберг. Финляндия также сообщала об отказе от хранения ядерного оружия на своей территории. Президент страны Саули Ниинсте подчеркнул, что ядерную войну невозможно выиграть и никогда не следует ее вести, передает RT.

Армия,Ядерное оружие,Йенс Столтенберг,НАТО,
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