Пентагон пригрозил Ирану бомбардировщиками с ядерными боеголовками

Генерал ВВС США Майкл Курилла сообщил, что американские стратегические бомбардировщики B-52, несущие на борту ядерные боеголовки, пролетели над странами Ближнего Востока и заявил о готовности армии США "решительно ответить" Ирану . Об этом сообщает Politico.

"Эта миссия оперативной группы бомбардировщиков демонстрирует нашу приверженность региональной безопасности и боеспособность наших партнеров в регионе", — сказал он, добавив, что американские военные и союзники США готовы "решительно ответить на любой вызов" с иранской стороны.

Отмечается, что в миссии участвовали также 13 стран – партнеров США. Ранее сообщалось, что США, "евротройка" (Великобритания, Франция, Германия) и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ждут от Ирана срочных объяснений о найденных ранее на трех его ядерных объектах частицах урана.