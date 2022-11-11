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9 минут назад

Politico: Пентагон пригрозил Ирану бомбардировщиками с ядерными боеголовками

Газета.Ruиещё 2

Генерал ВВС США Майкл Курилла сообщил, что американские стратегические бомбардировщики B-52, несущие на борту ядерные боеголовки, пролетели над странами Ближнего Востока и заявил о готовности армии США "решительно ответить" Ирану. Об этом сообщает Politico.

Пентагон пригрозил Ирану бомбардировщиками с ядерными боеголовками
Фото: Carlos Barria/ReutersCarlos Barria/Reuters

"Эта миссия оперативной группы бомбардировщиков демонстрирует нашу приверженность региональной безопасности и боеспособность наших партнеров в регионе", — сказал он, добавив, что американские военные и союзники США готовы "решительно ответить на любой вызов" с иранской стороны.

Отмечается, что в миссии участвовали также 13 стран – партнеров США. Ранее сообщалось, что США, "евротройка" (Великобритания, Франция, Германия) и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ждут от Ирана срочных объяснений о найденных ранее на трех его ядерных объектах частицах урана.

Армия,МАГАТЭ,Пентагон,
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