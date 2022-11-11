В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
29 минут назад

Литва заявила о планах разместить на своей территории немецких военных

Lenta.ru

Литва к 2026 году планирует разместить на территории страны бригады немецких военных. Об этом в ходе визита в Берлин заявил министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис, передает Reuters.

Литва захотела разместить на своей территории немецких военных
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам главы МИД, обязательство Германии дислоцировать бригады Бундесвера в Литве с постоянной ротацией укрепит безопасность всего региона. Ландсбергис отметил, что страна примет немецких военных на своей территории к 2026 году, когда будет готова вся необходимая инфраструктура.

В октябре в Литве состоялись учения НАТО Gelezinis vilkas («Железный волк»). В учебных маневрах приняли участие около 3,5 тысячи военных из десяти государств — Литвы, США, Чехии, Австралии, Великобритании, Бельгии, Германии, Норвегии, Люксембурга, Нидерландов.

Также в Литве приняли решение увеличить численность активного армейского резерва к 2025 году.

Армия,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители