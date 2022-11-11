Рогозин оценил решение о переброске сил с правого берега Днепра

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, говоря о перемещении войск РФ с правого берега Днепра на Херсонском направлении, заявил, что доверяет командующему группировкой генералу армии Сергею Суровикину. Об этом сообщает РИА Новости.
"Могу сказать одно, что я этому генералу доверяю. Я сам сын генерала, я знаю, что такое настоящие генералы, а что такое парадный генерал. Вот Суровикин - настоящий генерал", - сказал он.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские подразделения в настоящее время наносят удары по украинским военным и военной технике на правом берегу Днепра.
9 ноября командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу, что в Херсонской области бесперспективно организовывать оборону на правом берегу Днепра. По его словам, Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей находятся в опасности. Министр обороны приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра.