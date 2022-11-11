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19 минут назад

Рогозин заявил о доверии Суровикину

Газета.Ruиещё 1

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, говоря о перемещении войск РФ с правого берега Днепра на Херсонском направлении, заявил, что доверяет командующему группировкой генералу армии Сергею Суровикину. Об этом сообщает РИА Новости.

Рогозин оценил решение о переброске сил с правого берега Днепра
Фото: ТАССТАСС

"Могу сказать одно, что я этому генералу доверяю. Я сам сын генерала, я знаю, что такое настоящие генералы, а что такое парадный генерал. Вот Суровикин - настоящий генерал", - сказал он.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские подразделения в настоящее время наносят удары по украинским военным и военной технике на правом берегу Днепра.

Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр

9 ноября командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу, что в Херсонской области бесперспективно организовывать оборону на правом берегу Днепра. По его словам, Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей находятся в опасности. Министр обороны приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра.

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