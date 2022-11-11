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21 минуту назад

МО РФ заявило о попытке ВСУ сорвать переброску войск России на левый берег Днепра

Газета.Ru

В Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью пытались сорвать перевозку мирного населения из Херсона и перегруппировку войск на левый берег Днепра.

По информации министерства, украинские войска били по переправам через Днепр. ВСУ выпустили из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS пять ракет.

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28 реактивных снарядов были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны. Еще пять реактивных снарядов удалось отклонить с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Уточняется, что за двое суток ВСУ смогли продвинуться на отдельных участках фронта не более, чем на 10 км.

Ранее глава администрации Херсона Александр Кобец заявлял, что около 80-100 тысяч жителей остаются в городе. При этом председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев говорил, что региональные власти помогли всем желающим покинуть правобережную часть региона, но никого не перевозили насильно. Российские военные при этом также пока не ушли окончательно на левый берег.

Армия,Видео,Сергей Елисеев,Александр Кобец,Минобороны России,
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