В Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью пытались сорвать перевозку мирного населения из Херсона и перегруппировку войск на левый берег Днепра.

По информации министерства, украинские войска били по переправам через Днепр. ВСУ выпустили из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS пять ракет.

28 реактивных снарядов были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны. Еще пять реактивных снарядов удалось отклонить с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Уточняется, что за двое суток ВСУ смогли продвинуться на отдельных участках фронта не более, чем на 10 км.