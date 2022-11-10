Турчак и депутаты Госдумы попали под обстрел в ЛНР

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак попал под обстрел в ЛНР. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что вместе с руководителем исполкома «Единой России» Александром Сидякиным, депутатами Госдумы Артемом Туровым и Артем он побывал на передовой, где передал военным спецтехнику.
На обратном пути парламентарии попали под обстрел.
«Коллеги выходили на связь. Действительно, попали под обстрел. <...> Все в порядке, никто не пострадал», - уточнили в пресс-службе.
Журналисты связались с Александром Сидякиным. Он подтвердил, что в результате обстрела никто не погиб.
Ранее Турчак сообщил, что добровольно мобилизованные депутаты Госдумы в ближайшее время отправятся в учебные лагеря, где будут проходить подготовку и боевое слаживание.