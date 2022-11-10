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1 час назад

Турчак и депутаты Госдумы попали под обстрел в ЛНР

Илья Родин

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак попал под обстрел в ЛНР. Об этом пишет РИА «Новости».

Турчак и депутаты Госдумы попали под обстрел в ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что вместе с руководителем исполкома «Единой России» Александром Сидякиным, депутатами Госдумы Артемом Туровым и Артем он побывал на передовой, где передал военным спецтехнику.

На обратном пути парламентарии попали под обстрел.

«Коллеги выходили на связь. Действительно, попали под обстрел. <...> Все в порядке, никто не пострадал», - уточнили в пресс-службе.

Журналисты связались с Александром Сидякиным. Он подтвердил, что в результате обстрела никто не погиб.

Пасечник сообщил о возвращении из плена 35 военнослужащих

Ранее Турчак сообщил, что добровольно мобилизованные депутаты Госдумы в ближайшее время отправятся в учебные лагеря, где будут проходить подготовку и боевое слаживание.

Армия,Артем Туров,Александр Сидякин,Андрей Турчак,Единая Россия,Госдума,
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