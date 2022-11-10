Турчак и депутаты Госдумы попали под обстрел в ЛНР

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Отмечается, что вместе с руководителем исполкома «Единой России» Александром Сидякиным, депутатами Госдумы Артемом Туровым и Артем он побывал на передовой, где передал военным спецтехнику.

На обратном пути парламентарии попали под обстрел.

«Коллеги выходили на связь. Действительно, попали под обстрел. <...> Все в порядке, никто не пострадал», - уточнили в пресс-службе.

Журналисты связались с Александром Сидякиным. Он подтвердил, что в результате обстрела никто не погиб.