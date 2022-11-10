Польша ввела санкции в отношении командира спецназа "Ахмат" Алаудинова

Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов попал под национальные санкции Польши. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный список МВД Польши.

Уточняется, что Алаудинов стал семнадцатым человеком, в отношении которого Польша ввела санкции после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.