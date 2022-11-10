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59 минут назад

Польша ввела санкции в отношении командира спецназа "Ахмат" Алаудинова

Газета.Ruиещё 3

Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов попал под национальные санкции Польши. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный список МВД Польши.

Польша ввела санкции в отношении командира спецназа "Ахмат" Алаудинова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что Алаудинов стал семнадцатым человеком, в отношении которого Польша ввела санкции после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

В официальном списке МВД Польши, указано, что Алаудинов является нежелательным лицом на территории страны, а его активы, если они имеются, подлежат заморозке.

В польском санкционном списке, опубликованном 26 апреля, изначально было 35 компаний и 15 физических лиц, в числе которых оказались предприниматели Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Татьяна Бакальчук, Михаил Гуцериев, Вячеслав Кантор, Евгений Касперский, Андрей Мельниченко и Алексей Мордашов.

Армия,Татьяна Бакальчук,Андрей Мельниченко,Вячеслав Кантор,Михаил Гуцериев,Олег Дерипаска,Алексей Мордашов,Михаил Фридман,Евгений Касперский,
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