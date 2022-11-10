Пасечник сообщил о возвращении из плена 35 военнослужащих

Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР вернулись домой из украинского плена.

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«Излишне говорить об условиях содержания в украинском плену: избиения, издевательства... Герои Луганщины истощены, но не сломлены!»— написал политик в своем Тelegram-канале.

По словам Пасечника, все освобожденные из плена бойцы пройдут медобследование и реабилитацию. Врио главы ЛНР подчеркнул, что работа по возвращению оставшихся военных из плена будет продолжена.

Ранее омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что порядка 250 военнослужащих из ДНР продолжают оставаться в плену на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.