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1 час назад

Врио главы ЛНР Пасечник сообщил о возвращении из плена 35 военнослужащих

Газета.Ruиещё 1

Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР вернулись домой из украинского плена.

Пасечник сообщил о возвращении из плена 35 военнослужащих
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Излишне говорить об условиях содержания в украинском плену: избиения, издевательства... Герои Луганщины истощены, но не сломлены!»— написал политик в своем Тelegram-канале.

По словам Пасечника, все освобожденные из плена бойцы пройдут медобследование и реабилитацию. Врио главы ЛНР подчеркнул, что работа по возвращению оставшихся военных из плена будет продолжена.

Ранее омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что порядка 250 военнослужащих из ДНР продолжают оставаться в плену на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,СВО,Леонид Пасечник,Дарья Морозова,Владимир Путин,
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