Пасечник сообщил о возвращении из плена 35 военнослужащих

Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР вернулись домой из украинского плена.
«Излишне говорить об условиях содержания в украинском плену: избиения, издевательства... Герои Луганщины истощены, но не сломлены!»— написал политик в своем Тelegram-канале.
По словам Пасечника, все освобожденные из плена бойцы пройдут медобследование и реабилитацию. Врио главы ЛНР подчеркнул, что работа по возвращению оставшихся военных из плена будет продолжена.
Ранее омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что порядка 250 военнослужащих из ДНР продолжают оставаться в плену на Украине.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.