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1 час назад

Госдеп США одобрил возможную продажу Литве РСЗО HIMARS

ТАССиещё 1

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Литве американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму $495 млн. Об этом сообщило в среду Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Госдеп США одобрил возможную продажу Литве РСЗО HIMARS
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В целом, как говорится в заявлении, литовская сторона запросила продажу восьми РСЗО HIMARS, а также различных боеприпасов к ним.

"Общая оценочная стоимость составляет $495 млн. Предлагаемая продажа будет отвечать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить оборонные возможности союзника по НАТО, который является важной силой, обеспечивающей политическую стабильность и экономический прогресс в Восточной Европе", - подчеркнули в ведомстве.

"Предлагаемая продажа этой военной техники и предоставление сопутствующей технической поддержки не изменят базовый военный баланс в регионе", - убеждены американские власти.

Отмечается, что администрация США официально уведомила Конгресс о своем решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

Армия,НАТО,Администрация США,Госдеп США,Пентагон,
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