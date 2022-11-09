Россия готова открыть МАГАТЭ доступ к ядерным объектам в Севастополе

"Позиция России по вопросу ядерных установок в Крыму изложена в соответствующем документе МАГАТЭ от 10 июня 2015 года. Добавлять что-либо к ней мы не считаем нужным, - сказал он. - Объекты, находящиеся в городе Севастополь, включены в список российских установок, на которых возможно применение гарантий МАГАТЭ".