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9 минут назад

Россия готова открыть МАГАТЭ доступ к ядерным объектам в Севастополе

ТАСС

Россия готова по запросу предоставить доступ к ядерным объектам в Севастополе в рамках осуществления гарантий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил в среду на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по отчету о работе МАГАТЭ за 2022 год представитель российской делегации Александр Шевченко.

Россия готова открыть МАГАТЭ доступ к ядерным объектам в Севастополе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Позиция России по вопросу ядерных установок в Крыму изложена в соответствующем документе МАГАТЭ от 10 июня 2015 года. Добавлять что-либо к ней мы не считаем нужным, - сказал он. - Объекты, находящиеся в городе Севастополь, включены в список российских установок, на которых возможно применение гарантий МАГАТЭ".

"Российская Федерация готова по запросу предоставить на них доступ. Эти установки не имеют никакого отношения к применению гарантий на Украине", - добавил Шевченко.

Гарантии МАГАТЭ - комплекс мер, применяющийся агентством, чтобы удостовериться, что ядерные установки используются по назначению, а ядерный материал применяется в мирных целях.

Армия,Александр Шевченко,МАГАТЭ,Генассамблея ООН,
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