В Израиле допустили удар по Ирану

Израиль обладает способностью нанести удар по Ирану, однако руководство страны должно будет тщательно взвесить это решение, если сочтет необходимым пойти на такой шаг. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Бени Ганц, слова которого приводит в среду газета The Jerusalem Post.

"Израиль имеет возможность действовать в Иране. У нас есть готовность, способности и долгосрочные планы. Мы должны готовиться к этой вероятности, но нам также нужно обдумать этот вопрос очень осторожно, прежде чем переходить к действиям", - сказал он.

Как отмечает The Jerusalem Post, на прошлой неделе депутат Кнессета (парламент) от партии "Ликуд" Цахи Ханегби заявил, что лидер его партии Биньямин Нетаньяху, который, по всей вероятности, возглавит новое правительство Израиля, после возвращения к власти "может, вероятно, распорядиться нанести удар по ядерным объектам Ирана, если США не добьются успеха с ядерной сделкой и не смогут принять меры против Тегерана".

По оценке Ганца, который, вероятно, вскоре покинет пост главы Минобороны, вариант нанесения ударов по Ирану "должен готовиться, этот вопрос также нужно обдумывать очень осторожно перед реализацией", пишет газета.

Министр при этом напомнил, что в прошлом такой сценарий уже рассматривался в годы премьерства Нетаньяху, но тогда в итоге было решено не наносить удар, отмечает The Jerusalem Post.