Генсек НАТО прокомментировал решение России по Херсону

Североатлантический альянс в курсе заявлений официальных лиц России об отводе войск из Херсона, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он уточнил, что в блоке ожидают, как развернутся дальнейшие события. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы слышали это заявление, мы будем смотреть, что происходит на земле», - уточнил Столтенберг.

Напомним, что в середине октября началась постепенная эвакуация жителей населенных пунктов Херсонской области, расположенных на правом берегу Днепра. Это было обусловлено риском затопления региона в случае подрыва плотины Каховской ГЭС, а также рядом других факторов.

В среду, 8 ноября, командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин предложил отвести войска на левый берег Днепра в связи со сложившейся сложной ситуацией.