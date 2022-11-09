Турция поставит Индонезии баллистические ракеты "Хан"

Турецкая военно-промышленная компания Roketsan, которая специализируется на производстве ракет, подписала контракт с Минобороны Индонезии на поставку в эту страну новейших баллистических ракет «Хан» с боевой частью 470 кг , способную поражать цели на дальности до 280 м. Об этом сообщает The Defence Post.

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По данным издания, соглашение было подписано в Джакарте в рамках выставки Indo Defense Expo & Forum. Стоимость контракта и объем поставок не разглашаются.

Ракета может быть запущена с колесной пусковой установки и других систем, в зависимости от пожелания заказчика.