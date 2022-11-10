Рогов назвал приоритетное направление для ВСУ после отвода войск от Херсона

Запорожское направление станет приоритетным для Вооруженных сил Украины после отвода российских войск с правобережья Днепра. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наш противник туда перебрасывает и будет перебрасывать силы, которые освободятся на херсонском направлении», — сказал Рогов, поясняя, что это связано с тем, что «еще и цель — захватить атомную станцию».
Министерство обороны России ранее сообщило, что дислоцированные на Николаево-Криворожском направлении российские войска приступили к переходу на левый берег реки Днепр. Подчеркивается, что операция проводится в строгом соответствии с утвержденным планом.
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра.
Командующий Объединенной группировкой войск ВС РФ на Украине Сергей Суровикин отмечал, что после переправы войск на левый берег Днепра высвободятся силы для наступления на других направлениях.