В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
34 минуты назад

Рогов: Запорожское направление станет для ВСУ приоритетом после отвода войск

Газета.Ruиещё 11

Запорожское направление станет приоритетным для Вооруженных сил Украины после отвода российских войск с правобережья Днепра. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов назвал приоритетное направление для ВСУ после отвода войск от Херсона
Фото: globallookpress.com globallookpress.com

«Наш противник туда перебрасывает и будет перебрасывать силы, которые освободятся на херсонском направлении», — сказал Рогов, поясняя, что это связано с тем, что «еще и цель — захватить атомную станцию».

Министерство обороны России ранее сообщило, что дислоцированные на Николаево-Криворожском направлении российские войска приступили к переходу на левый берег реки Днепр. Подчеркивается, что операция проводится в строгом соответствии с утвержденным планом.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра.

Командующий Объединенной группировкой войск ВС РФ на Украине Сергей Суровикин отмечал, что после переправы войск на левый берег Днепра высвободятся силы для наступления на других направлениях.

Армия,СВО,Владимир Рогов,Сергей Суровикин,Сергей Шойгу,Верховный суд,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители