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35 минут назад

Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр

Елена Прошина

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поддержал предложение командующего группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина об организации обороны по левому берегу Днепра. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Приступайте к отводу войск за реку Днепр», — приводятся в материале слова Шойгу.

Ранее Суровикин выступил с предложением занять оборону по левому берегу Днепра. Командующий отмечал, что данное решение является «непростым», но позволит сохранить «жизни мирных граждан и военнослужащих РФ» и высвободит часть сил, которые можно будет задействовать для наступления на других направлениях СВО.

Суровикин предложил организовать оборону по рубежу Днепра

По словам Суровикина, в нынешних условиях Херсон и прилегающие к нему населенные пункты «не могут полноценно снабжаться и функционировать».

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