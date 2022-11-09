Китай показал новейший ударный беспилотник

Китай на международном авиасалоне Airshow China 2022 в Чжухае показал новейший ударный беспилотник Wing Long 3, сообщает The Drive. Издание отмечает, что представленная модель является дальнейшим развитием линейки беспилотников Wing Long.

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Новый дрон отличают взлетная масса 6200 кг, дальность полета 10000 км и способность находиться в воздухе 40 часов. Представленная на выставке модель получила ракету класса воздух-воздух PL-10L, оснащенную инфракрасной головкой самонаведения. Также китайская компания Norinco представила модернизированную версию танка VT-4 на Airshow China 2022. VT-4A1 получил комплекс активной защиты КАЗ, радары которой установлены вместо дымовых гранатометов. Защитные боеприпасы КАЗ позволяют перехватывать противотанковые управляемые ракеты, кумулятивные снаряды и реактивные гранаты.

Также экипаж VT-4A1 сможет запускать ударные беспилотники. Кроме того, VT-4A1 оборудовали дополнительными блоками динамической защиты на крыше башни, новыми бортовыми экранами и новым панорамным прицелом.