Дезертир из «Азова» рассказал об использовании жилых домов для боев в Мариуполе

Дезертировавший с поля боя боевик из полка «Азов» (организация, запрещенная в РФ) Иван Кузнецов подробно рассказал, как их подразделения занимали позиции в жилых домах.
Кузнецов рассказал, что дислоцировались они на девятом этаже, позиция боевиков находилась на седьмом этаже, а люди были в подвале. После потеряли контроль над улицей и заняли дом чуть ниже по улице, сообщил он. Прошлись по этажам, проверили квартиры, рассказал Кузнецов в ходе следственного эксперимента.
Кроме того, он показал еще несколько позиций, которые их подразделения занимали ранее. Все огневые точки были или на территории частных домов или в непосредственной близости к жилым домам, передает РИА «Новости».
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что следственным отделом МГБ региона возбуждено уголовное дело в отношении жителя Мариуполя Ивана Кузнецова, 2002 года рождения в соответствии с ч.2 ст. 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Кузнецов был задержан августе 2022 года, с апреля 2020 он служил в «Азове» на должности старшего стрелка-наводчика, принимал активное участие в боевых действиях, совершил убийство военнослужащих ДНР и РФ.