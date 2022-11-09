Дезертир из «Азова» рассказал об использовании жилых домов для боев в Мариуполе

Дезертировавший с поля боя боевик из полка «Азов» (организация, запрещенная в РФ) Иван Кузнецов подробно рассказал, как их подразделения занимали позиции в жилых домах.

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Кузнецов рассказал, что дислоцировались они на девятом этаже, позиция боевиков находилась на седьмом этаже, а люди были в подвале. После потеряли контроль над улицей и заняли дом чуть ниже по улице, сообщил он. Прошлись по этажам, проверили квартиры, рассказал Кузнецов в ходе следственного эксперимента.

Кроме того, он показал еще несколько позиций, которые их подразделения занимали ранее. Все огневые точки были или на территории частных домов или в непосредственной близости к жилым домам, передает РИА «Новости».