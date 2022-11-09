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1 час назад

Дезертир из «Азова» рассказал об использовании жилых домов для боев в Мариуполе

Деловая газета "Взгляд"

Дезертировавший с поля боя боевик из полка «Азов» (организация, запрещенная в РФ) Иван Кузнецов подробно рассказал, как их подразделения занимали позиции в жилых домах.

Дезертир из «Азова» рассказал об использовании жилых домов для боев в Мариуполе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кузнецов рассказал, что дислоцировались они на девятом этаже, позиция боевиков находилась на седьмом этаже, а люди были в подвале. После потеряли контроль над улицей и заняли дом чуть ниже по улице, сообщил он. Прошлись по этажам, проверили квартиры, рассказал Кузнецов в ходе следственного эксперимента.

Кроме того, он показал еще несколько позиций, которые их подразделения занимали ранее. Все огневые точки были или на территории частных домов или в непосредственной близости к жилым домам, передает РИА «Новости».

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что следственным отделом МГБ региона возбуждено уголовное дело в отношении жителя Мариуполя Ивана Кузнецова, 2002 года рождения в соответствии с ч.2 ст. 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Кузнецов был задержан августе 2022 года, с апреля 2020 он служил в «Азове» на должности старшего стрелка-наводчика, принимал активное участие в боевых действиях, совершил убийство военнослужащих ДНР и РФ.

Армия,СВО,Иван Кузнецов,
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