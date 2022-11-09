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33 минуты назад

SANA: сирийские военные не пропустили колонну американцев в Эль-Хассеке

Газета.Ru

Сирийские военные не пропустили колонну американцев на блокпосту в провинции Эль-Хассеке. Об этом сообщает агентство SANA. По информации агентства, сирийские военные остановили американских на блокпосту в населенном пункте Кубур аль-Гараджна в подокруге Телль-Тамр. В колонну входили восемь автомобилей. Сирийцы вынудили их развернуться и покинуть район.

SANA: сирийские военные не пропустили колонну американцев в Эль-Хассеке
Фото: APAP

Уточняется, что американские военные незаконно находятся на севере и северо-востоке Сирии, где контролируют крупнейшие месторождения нефти и газа в Сирии. Ранее сообщалось, что США вывезли из Сирии на север Ирака 50 автоцистерн с нефтью. Американская колонна, в которой было 50 бензовозов с сирийской нефтью, выехала в Ирак через нелегальный пограничный переход "Махмудия".

Американцы находились в окрестностях поселения Аль-Ярубия в провинции Эль-Хасеке. До этого президент России Владимир Путин сказал, что США должны перестать грабить Сирию и незаконно вывозить из нее нефть.

Армия,Владимир Путин,
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