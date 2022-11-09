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56 минут назад

Великобритания решила согреть украинских военных

Lenta.ruиещё 1

Великобритания передаст армии Украины снаряжение и одежду, подходящие для сильных морозов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, распространенный канцелярией британского премьер-министра Риши Сунака.

Великобритания решила согреть украинских военных
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что будет отправлено 12 тысяч спальных комплектов для чрезвычайно холодной погоды и 150 палаток с обогревом, а к середине декабря Лондон поставит для вооруженных сил Украины 25 тысяч наборов одежды для крайне низких температур.

Ранее сообщалось, что Украина не получила от Великобритании вырученных от продажи футбольного клуба «Челси» средств. Заместитель главы МИД Соединенного Королевства Лео Докерти рассказал, что Лондон должен был перевести Киеву 3,5 миллиарда фунтов стерлингов (около 4 миллиардов долларов), уплаченных за покупку клуба у бизнесмена Романа Абрамовича.

Армия,Роман Абрамович,
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