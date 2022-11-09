Великобритания решила согреть украинских военных

Великобритания передаст армии Украины снаряжение и одежду, подходящие для сильных морозов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, распространенный канцелярией британского премьер-министра Риши Сунака.

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Отмечается, что будет отправлено 12 тысяч спальных комплектов для чрезвычайно холодной погоды и 150 палаток с обогревом, а к середине декабря Лондон поставит для вооруженных сил Украины 25 тысяч наборов одежды для крайне низких температур.