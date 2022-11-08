Президент Тайваня: вторжение Китая в страну начнется в ближайшее время

Вторжение Китая на Тайвань может случиться уже в самое ближайшее время и это не просто слова, заявила президент Тайваня Цай Инвэнь.

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В интервью для американского журнала «The Atlantic» она подчеркнула, что вторжение может действительно произойти.

«Значит, нам нужно подготовиться... Существует реальная угроза. Это не просто слова», – приводит слова Инвэнь Ura.ru.

Ранее замминистра обороны США Колин Каль заявил, что Китай вряд ли предпримет попытку «вторжения» на Тайвань в ближайшие пару лет.