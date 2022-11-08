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54 минуты назад

Президент Тайваня предупредила о возможном вторжении Китая в страну

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Вторжение Китая на Тайвань может случиться уже в самое ближайшее время и это не просто слова, заявила президент Тайваня Цай Инвэнь.

Президент Тайваня: вторжение Китая в страну начнется в ближайшее время
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью для американского журнала «The Atlantic» она подчеркнула, что вторжение может действительно произойти.

Си Цзиньпин призвал повысить боеспособность армии Китая на случай военных действий

«Значит, нам нужно подготовиться... Существует реальная угроза. Это не просто слова», – приводит слова Инвэнь Ura.ru.

Ранее замминистра обороны США Колин Каль заявил, что Китай вряд ли предпримет попытку «вторжения» на Тайвань в ближайшие пару лет.

Напомним, китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Пекин желает мирного воссоединения, но не собирается давать обещания отказаться от применения силы. Власти Китая оставляют за собой возможность прибегнуть ко всем необходимым мерам против внешних сил и «крайне малого числа сепаратистов».

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