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1 час назад

ABC: Украина попросила США предоставить системы ПВО C-RAM

ТАСС

Украина обратилась к Вашингтону с просьбой предоставить системы ПВО C-RAM для борьбы с дронами, якобы произведенными в Иране. Об этом во вторник сообщил телеканал ABC, ознакомившийся с письмом, направленным Киевом в Конгресс США.

Украина попросила США предоставить системы ПВО C-RAM
Фото: WikipediaWikipedia

В документе председатель Верховной рады Руслан Стефанчук объясняет, что выделение C-RAM позволит Украине защитить "важные объекты, в частности, ключевые электростанции".

Телеканалу также стало известно, что украинское правительство уже направило в администрацию президента США Джо Байдена официальный запрос на поставки C-RAM. Однако Пентагон не комментирует заявки Киева в области вооружений, уточняет ABC.

Ранее на этой неделе официальный представитель Минобороны США подполковник Гаррон Гэрн сообщил телеканалу, что, предоставляя помощь Киеву, США "сосредоточиваются на технике, которая является актуальной в условиях текущей борьбы".

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