Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел

— Сегодня выезжали с саперами 4-й бригады 2-го армейского корпуса ЛНР в район Белогоровки. Там сейчас идет активное наступление наших войск. Чтобы его обеспечить, должны пройти инженеры, проверить все на предмет мин и растяжек. После того, как несколько мин были обезврежены, одна попалась, установленная на неизвлекаемость. Ее подорвали дистанционно. Из соседней лесополосы начался обстрел, — рассказал он.