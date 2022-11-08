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1 час назад

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в ЛНР

Вечерняя Москваиещё 3

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в районе населенного пункта Белогоровка ЛНР. Об этом сообщил корреспондент телеканала Валентин Гвоздев во вторник, 8 ноября.

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Сегодня выезжали с саперами 4-й бригады 2-го армейского корпуса ЛНР в район Белогоровки. Там сейчас идет активное наступление наших войск. Чтобы его обеспечить, должны пройти инженеры, проверить все на предмет мин и растяжек. После того, как несколько мин были обезврежены, одна попалась, установленная на неизвлекаемость. Ее подорвали дистанционно. Из соседней лесополосы начался обстрел, — рассказал он.

По словам журналиста, огонь в направлении взрыва открыли украинские диверсанты. Предположительно, они знали о местонахождении личного состава и между дружественным вооруженным сопровождением и диверсантами завязался стрелковый бой.

Под перекрестным огнем оказался оператор «Звезды» Андрей Подгорнов, который оперативно зашел в укрытие. В результате боя в составе съемочной группы никто не пострадал, сообщает телеканал «Звезда».

В сентябре съемочная группа телеканала «ТВ Центра» пострадала в результате взрыва во время рабочего выезда в Запорожской области Украины. Журналист Никита Васильев рассказал, что их машина перевернулась, из-за чего он и водитель получили травмы.

Армия,Никита Васильев,
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