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49 минут назад

Российский военный подорвался на мине на границе с Украиной

Lenta.ru

Военный из Ростова Великого подорвался на мине в граничащей с Украиной Брянской области. Об этом заявили порталу 76.RU в военной прокуратуре ярославского гарнизона.

Российский военный подорвался на мине на границе с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве пояснили, что в результате происшествия также пострадали сослуживцы мужчины. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Представители прокуратуры отказались сообщать, в каком именно статусе находились погибшие и раненые военные.

Ранее правительство Хакасии сообщило о гибели мобилизованного в войсковой части в Омске. По предварительным данным властей, смерть военнослужащего наступила в результате болезни.

Погибший мужчина проходил военную подготовку в звании старшего лейтенанта с учетом опыта специальной военной операции. Власти Хакасии пообещали оказать материальную помощь его семье.

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