Названы сроки второго пуска «Сармата»

Второй испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» могут выполнить до конца 2022 года. Об этом со ссылкой на близкий к военному ведомству источник сообщает ТАСС.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Пресс-служба Минобороны РФ

«До конца этого года летно-конструкторские испытания (ЛКИ) "Сармата" могут быть продолжены с выполнением второго пуска изделия», — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что ракета, как и при первом испытательном пуске 20 апреля, будет стартовать с космодрома Плесецк с доставкой учебно-боевых блоков на полигон Кура на Камчатке. По его словам, после оценки результатов пуска будет принято решение о развертывании первого полка с ракетами «Сармат».

Другой источник агентства сообщил, что «согласно подписанному в конце 2020 года контракту Ракетные войска стратегического назначения первоначально получат на вооружение полковой комплект». Он не уточнил, когда полк поставят на боевое дежурство в полном составе.