В Севастополе заявили о сбитом беспилотнике

Система ПВО сработала в Севастополе. По предварительным данным, был сбит беспилотник над акваторией города. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
«В Севастополе утром отработала система ПВО. По предварительным данным сбили БПЛА над акваторией. Наши моряки как всегда защищают наш Город-Герой», - написал он.
Ранее местные жители пожаловались на громкие звуки в Севастополе. Губернатор поспешил успокоить горожан. Он сообщил, что на полигоне ведутся плановые учения. В частности, у мобилизованных «идут стрельбы».
Напомним, 29 октября Севастополь подвергся самой масштабной атаке со стороны ВСУ с использованием беспилотников с начала специальной военной операции. По словам Михаила Развожаева, силы Черноморского флота отбили атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты. Он также отметил, что ВСУ пытались поразить военные объекты Черноморского флота.