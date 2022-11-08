В Севастополе заявили о сбитом беспилотнике

Система ПВО сработала в Севастополе. По предварительным данным, был сбит беспилотник над акваторией города. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

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«В Севастополе утром отработала система ПВО. По предварительным данным сбили БПЛА над акваторией. Наши моряки как всегда защищают наш Город-Герой», - написал он.

Ранее местные жители пожаловались на громкие звуки в Севастополе. Губернатор поспешил успокоить горожан. Он сообщил, что на полигоне ведутся плановые учения. В частности, у мобилизованных «идут стрельбы».