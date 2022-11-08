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21 минуту назад

В Севастополе заявили о сбитом беспилотнике

Елена Прошина

Система ПВО сработала в Севастополе. По предварительным данным, был сбит беспилотник над акваторией города. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

В Севастополе заявили о сбитом беспилотнике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Севастополе утром отработала система ПВО. По предварительным данным сбили БПЛА над акваторией. Наши моряки как всегда защищают наш Город-Герой», - написал он.

Ранее местные жители пожаловались на громкие звуки в Севастополе. Губернатор поспешил успокоить горожан. Он сообщил, что на полигоне ведутся плановые учения. В частности, у мобилизованных «идут стрельбы».

Напомним, 29 октября Севастополь подвергся самой масштабной атаке со стороны ВСУ с использованием беспилотников с начала специальной военной операции. По словам Михаила Развожаева, силы Черноморского флота отбили атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты. Он также отметил, что ВСУ пытались поразить военные объекты Черноморского флота.

Армия,Происшествия,Михаил Развожаев,
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