В Минобороны рассказали о начале выплат мобилизованным

Представитель финансового блока Министерства обороны России Сергей Микищенко заявил, что выплаты призванным в рамках частичной мобилизации в этом месяце начнутся досрочно. Об этом сообщает РИА Новости.
«В текущем месяце денежное содержание начнет выплачиваться досрочно, уже с 8 ноября», — сказал он.
Ранее Микищенко заявлял, что зарплата мобилизованного командира взвода составит 225 тыс. руб., батальона — 243 тыс. руб.
Кроме того, он разъяснил порядок выплат 195 тыс. рублей согласно указу президента России Владимира Путина.
3 ноября глава российского государства подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ.
8 ноября Микищенко рассказал, что военнослужащие, которых призвали на службу в рамках частичной мобилизации, смогут получать дополнительные выплаты, включая надбавки за особые условия военной службы.