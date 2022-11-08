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1 час назад

В Минобороны России рассказали, когда мобилизованные начнут получать выплаты

Газета.Ruиещё 25

Представитель финансового блока Министерства обороны России Сергей Микищенко заявил, что выплаты призванным в рамках частичной мобилизации в этом месяце начнутся досрочно. Об этом сообщает РИА Новости.

В Минобороны рассказали о начале выплат мобилизованным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В текущем месяце денежное содержание начнет выплачиваться досрочно, уже с 8 ноября», — сказал он.

Ранее Микищенко заявлял, что зарплата мобилизованного командира взвода составит 225 тыс. руб., батальона — 243 тыс. руб.

Кроме того, он разъяснил порядок выплат 195 тыс. рублей согласно указу президента России Владимира Путина.

3 ноября глава российского государства подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ.

8 ноября Микищенко рассказал, что военнослужащие, которых призвали на службу в рамках частичной мобилизации, смогут получать дополнительные выплаты, включая надбавки за особые условия военной службы.

Армия,Украина,Владимир Путин,Минобороны России,
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