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25 минут назад

ВМФ России передадут атомный крейсер «Генераллисисмус Суворов»

Никита Бородкин

Атомный подводный крейсер «Генераллисисмус Суворов» готовят к передаче Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ. Как пишет ТАСС, гендиректор АО «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко рассказал, что подлодка успешно прошла все этапы испытаний в акватории Белого моря.

ВМФ России передадут атомный крейсер «Генераллисисмус Суворов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, сдаточная команда предприятия и экипаж корабля отработали задачи в полном объеме, системы корабля успешно прошли проверку в различных режимах.

Напомним, что атомный подводный стратегический крейсер «Генералиссимус Суворов» относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта «Борей-А». В проекте реализовали принципиально новые технические решения, а также использовали усовершенствованное оборудование. В нем также удалось снизить уровень физических полей и повысить безопасность, а также импортозаместить детали.

«Генералиссимус Суворов» заложили на «Севмаше» 26 декабря 2014 года, а вывели из эллинга 25 декабря 2021 года. Предполагается, что он усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.

Армия,Михаил Будниченко,Севмаш,
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