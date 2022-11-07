ВМФ России передадут атомный крейсер «Генераллисисмус Суворов»

Атомный подводный крейсер «Генераллисисмус Суворов» готовят к передаче Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ. Как пишет ТАСС, гендиректор АО «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко рассказал, что подлодка успешно прошла все этапы испытаний в акватории Белого моря.

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По его словам, сдаточная команда предприятия и экипаж корабля отработали задачи в полном объеме, системы корабля успешно прошли проверку в различных режимах.

Напомним, что атомный подводный стратегический крейсер «Генералиссимус Суворов» относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта «Борей-А». В проекте реализовали принципиально новые технические решения, а также использовали усовершенствованное оборудование. В нем также удалось снизить уровень физических полей и повысить безопасность, а также импортозаместить детали.