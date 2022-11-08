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19 минут назад

Военнослужащие морской пехоты вышли на связь и разъяснили информацию о боях за Павловку в ДНР

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Информация о тяжелых потерях 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты в боях за Павловку в ДНР не соответствует действительности, отметили военные в видео, отмечается в ряде видеокадров, опубликованных губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Морпехи разъяснили информацию о боях за Павловку в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В его Telegram-канале выложен ряд видеозаписей, на которых один из военнослужащих говорит: слух об уничтожении бригады добровольческого отряда ложный, отряд строй держит, бригада воюет. Он добавил, что, к сожалению, потери есть.

Другой военный рассказал, что в Павловке идут тяжелые бои, но бойцы продолжают «давить противника» и выполнять поставленную задачу.

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Ранее в Сети появилось «обращение морпехов-тихоокеанцев», в котором они пожаловались на якобы «большие потери в людях и технике», ведя бои под селом Павловка в ДНР. Сперва это «заявление» вызвало немало подозрений, а позже было опровергнуто Министерством обороны РФ.

Кожемяко заявил, что по своим каналам проверил достоверность появившихся в соцсетях сообщений о якобы имеющих место потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в боях за село Павловка в ДНР. По словам руководителя региона, потери есть, но они преувеличены.

Армия,СВО,Олег Кожемяко,Минобороны России,
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