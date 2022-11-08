Морпехи разъяснили информацию о боях за Павловку в ДНР

Информация о тяжелых потерях 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты в боях за Павловку в ДНР не соответствует действительности, отметили военные в видео, отмечается в ряде видеокадров, опубликованных губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В его Telegram-канале выложен ряд видеозаписей, на которых один из военнослужащих говорит: слух об уничтожении бригады добровольческого отряда ложный, отряд строй держит, бригада воюет. Он добавил, что, к сожалению, потери есть.

Другой военный рассказал, что в Павловке идут тяжелые бои, но бойцы продолжают «давить противника» и выполнять поставленную задачу.

Ранее в Сети появилось «обращение морпехов-тихоокеанцев», в котором они пожаловались на якобы «большие потери в людях и технике», ведя бои под селом Павловка в ДНР. Сперва это «заявление» вызвало немало подозрений, а позже было опровергнуто Министерством обороны РФ.