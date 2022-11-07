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59 минут назад

Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин

Lenta.ru

Генерал Виктор Золотухин умер в воскресенье, 6 ноября. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин
Фото: ТАССТАСС

«Виктор Золотухин ушел от нас сегодня в 16:00. Он был уже на пенсии, хотя в отличной форме и крепости духа. Хорошо, что мы успели снять Виктора Николаевича в фильме "Операция Аргун". Отличный был мужик», — сообщил он.

По словам военкора, он встретился с генералом в 1999 году в Чечне в ходе операции «Аргун».

Кадр: Сетевое издание "Смотрим"

В августе 1999 года началась Вторая чеченская война — полевые командиры Шамиль Басаев и Хаттаб вторглись на территорию Дагестана. С декабря того же года по февраль 2000-го проходила специальная пограничная операция «Аргун». Ее целью называлось восстановление российского контроля над чеченским участком российско-грузинской границы и блокировка путей снабжения боевиков со стороны Панкисского ущелья Грузии.

Операция готовилась в обстановке строгой секретности, о ее деталях знали лишь несколько высших руководителей Федеральной пограничной службы и представителей командования Северокавказским военным округом.

Армия,ХАТТАБ,Александр Сладков,Шамиль Басаев,
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