Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин

«Виктор Золотухин ушел от нас сегодня в 16:00. Он был уже на пенсии, хотя в отличной форме и крепости духа. Хорошо, что мы успели снять Виктора Николаевича в фильме "Операция Аргун". Отличный был мужик», — сообщил он.